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هل يشعر الميت بمن حوله قبل دفنه؟ المصلح يجيب (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، أحكام الميت بعد الوفاة وحين دخوله القبر، وهل يشعر الميت بمن حوله قبل دفنه؟.

وقال الشيخ المصلح: “جاء في الصحيحين في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المقبور إذا وضع في قبره، أتاه ملكان فيسألانه، وذكر صلى الله عليه وسلم فتنة القبر، وقال “وهو يسمع صوت قرع نعالهم”، أي قرع نعال الذين شيعوه أي صوت خطاهم.

وتابع الشيخ خالد المصلح: “وهذا يعني أنه يشعر ويسمع ما يكون حوله، فينبغي أن يُجتهد في الدعاء له وفي تثبيته، لكن فيما يتعلق بما يفعله بعض الناس بتلقينه الشهادة وتسميته باسمه.. فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم”.

وأضاف الشيخ خالد المصلح: “والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو الدعاء وطلب الاستغفار للميت، كما جاء في حديث عثمان أنه قال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يُسأل”.

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