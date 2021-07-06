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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«الأمن البيئي» يحذر: فرض غرامات تصل إلى 30 مليون ريال ضد المخالفين

«الأمن البيئي» يحذر: فرض غرامات تصل إلى 30 مليون ريال ضد المخالفين
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تواصل – فريق التحرير:

شددت القوات الخاصة للأمن البيئي، على أن المخالفات البيئية يفرض فيها عقوبات مغلظة تصل إلى (30) مليون ريال والسجن عشر سنوات أو بإحداهما.

وتطبق هذه العقوبات على كل من يرتكب المخالفات البيئية التالية:

– الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومشتقاتها ومنتجاتها أو قتلها أو صيدها.

– تكرار مخالفة قتل الحيوانات الحية المحظور صيدها أكثر من مرة خلال سنة من ارتكاب المخالفة الأولى.

– تكرار مخالفة قطع الأشجار أو نقل تربتها أو جرفها أو الاتجار بها أكثر من مرة خلال سنة من ارتكاب المخالفة الأولى.

– إلقاء أو تصريف وسائط البحري لأي من الملوثات الناتجة من مياه التوازن وبقايا الحمولة والنفايات.

– التخلص من النفايات الخطيرة في الأوساط البيئية.

– إلقاء أي مكونات سائلة غير معالجة في وسط بيئي.

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