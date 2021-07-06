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5 طرق للإبلاغ بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة.. «النيابة» توضح

5 طرق للإبلاغ بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة.. «النيابة» توضح
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة على تلقيها البلاغات كافة عن وجود أي مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف، سواء كان الإبلاغ مشافهة أو كتابة أو إلكترونيا وفقا للقنوات المخصصة لذلك، وفي ضوء ذلك ينتقل عضو النيابة العامة المختص فور علمه، ويُجري الموجب النظامي في هذا الشأن.

وأوضحت النيابة العامة: “لكل مَن علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف، أن يبلغ النيابة العامة”. مشيرة إلى أن “على عضو النيابة العامة المختص فور علمه بذلك أن ينتقل إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف، وأن يُجري التحقيق، ويأمر عنه إذا كان سجنه أو توقيفه جرى بصفة غير مشروعة، ويحرر محضرًا بذلك، يُرفع للجهة المختصة لتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك”.

وأشارت إلى طرق التبليغ وتشمل موقع النيابة العامة الإلكتروني، وخدمة معكم عبر منصة أبشر، والشكاوى الإلكترونية داخل السجن، والتقدم مباشرة لإبلاغ أقرب فرع أو دائرة للنيابة العامة، والهاتف المباشر (0118400000).

 

 

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