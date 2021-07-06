«الأحوال المدنية» توضح طريقة تصحيح الحالة الاجتماعية عبر «أبشر أفراد»

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، طريقة تصحيح الحالة الاجتماعية، عبر منصة “أبشر أفراد”.

وقالت الأحوال المدنية، في ردها على سؤال مستفيد قال فيه “كيف أعدل الحالة الاجتماعية؟”، إن خدمة طلب تصحيح الحالة الاجتماعية، هي خدمة إلكترونية تمكن المستفيد من طلب تصحيح الحالة الاجتماعية في سجله المدني عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر أفراد”.

• طريقة الاستفادة من الخدمة

تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة “أبشر أفراد”، ثم تقديم طلب إلكتروني عبر مركز الرسائل والطلبات

• متطلبات الخدمة

نسخة من سجل الأسرة

• المستفيدون من الخدمة

المواطنون والمواطنات