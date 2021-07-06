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«البنك المركزي»: سكان المملكة أنفقوا 10.75 مليار ريال في أسبوع.. وهذه السلع تتصدر

«البنك المركزي»: سكان المملكة أنفقوا 10.75 مليار ريال في أسبوع.. وهذه السلع تتصدر
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تواصل – فريق التحرير:

كشف البنك المركزي عن حجم الإنفاق الاستهلاكي في المملكة خلال الأسبوع الماضي (27 يونيو – 3 يوليو)، والتي أوضحت تفاصيل وإجمالي قيمة العمليات التي تمت من خلال نقاط البيع.

وأوضح “المركزي” أن الأسبوع الماضي شهد إنفاق 10.75 مليار ريال عبر 111.3 مليون عملية دفع ، حيث ارتفعت قيمة العمليات بنسبة 28.6% مقارنة بالأسبوع السابق له، بفارق نحو 2.4 مليار ريال، حيث أنفق المستهلكون على الأطعمة والمشروبات 1.7 مليار ريال، تلاها “قطاعات أخرى” بأكثر من 1.45 مليار ريال.

وأنفق المستهلكون على المطاعم والمقاهي أكثر من 1.4 مليار ريال، و1.05 مليار ريال على السلع والخدمات المتنوعة، و872.6 مليون ريال على الملابس والأحذية، و856.1 مليون ريال على قطاع الصحة، و628.1 ملايين ريال على الاتصالات.

كما تم إنفاق 625.4 مليون ريال على محطات الوقود، و392.9 مليون ريال على مواد التشييد والبناء، و366.5 مليون ريال على الأثاث، و309.8 مليون ريال على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، و297 مليون ريال على المجوهرات.

وتصدرت مدينة الرياض جدول الإنفاق بمبلغ  3.2 مليار ريال، تلتها مدينة جدة بقيمة 1.7 مليار ريال، كما بلغ إنفاق الدمام 551.3 مليون ريال، ثم المدينة المنورة بـ 393.3 مليون ريال، والخبر بأكثر من 353 مليون ريال، وبلغ إنفاق مكة المكرمة 338.8 مليون ريال، و”مدن أخرى” بإجمالي 3.34 مليار ريال.

 

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