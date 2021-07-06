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«توكلنا» يتيح إمكانية استعراض التأمين الطبي للمواطنين عند السفر

«توكلنا» يتيح إمكانية استعراض التأمين الطبي للمواطنين عند السفر
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن تطبيق توكلنا، عن إتاحة إمكانية استعراض التأمين الطبي للمواطنين عند السفر عبر خدمة “الجواز الصحي”.

وبالأمس أعلن تطبيق توكلنا، عن إتاحة إمكانية حجز موعد الجرعة الثانية لأخذ لقاح كورونا عبر التطبيق للفئة العمرية من 40 سنة هجرية وأكثر.

وقال تطبيق “توكلنا” في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “من فئة 40 سنة (هجري) وأكثر بإمكانك الآن حجز موعد الجرعة الثانية لأخذ لقاح كورونا عبر تطبيق توكلنا”.

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