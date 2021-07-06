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50 وظيفة إدارية وهندسية وتقنية ومالية في «المركز الوطني للتعليم الإلكتروني»

50 وظيفة إدارية وهندسية وتقنية ومالية في «المركز الوطني للتعليم الإلكتروني»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني عن توفر وظائف إدارية وهندسية وتقنية ومالية من أجل العمل بالرياض وذلك وفق التعليمات والمعلومات والتفاصيل الموضحة أدناه :

الوظائف الشاغرة
اخصائي ميزانية
رائد مجتمع الابتكار
محصل إيرادات
ناسخ
أخصائي التزام في الأمن السيبراني
مسؤول نظام
مهندس برمجيات
منسق تطوير منتج
منسق إداري
مصمم خبرات تعليم
مطور أعمال
محرر ومدقق لغوي
أخصائي تسويق رقمي
مشرف جودة التراخيص
مشرف تراخيص
أخصائي خدمة الشركاء
أخصائي جودة تراخيص
أخصائي تراخيص
رئيس قسم التواصل
منسق جودة تراخيص
أخصائي منصات رقمية
مدير مشروع
باحث
مدير منتج
مساعد إداري
محلل ابتكار
أخصائي علاقات عامة
مصور
أخصائي صوتيات ومرئيات
أمين مستودع
منسق تدريب
باحث قانوني
مصمم موشن جرافيك
مصمم جرافيك
كاتب تقني
محلل بيانات
دعم فني
مهندس شبكات
مطوّر
مراقب جودة أعمال
أخصائي نظم تعليمية
مدير مالي
مشرف صيانة
موظف أمن
مشرف أمن وسلامة (رئيس وحدة الأمن)
كاتب محتوى
مصمم تجربة المستخدم
سكرتير تنفيذي
أخصائي تدريب وتوعية
موظف استقبال
سائق
أخصائي مشتريات
أخصائي توظيف
مدير إدارة تطوير الأعمال
مدير إدارة المراجعة الداخلية
تاريخ ورابط التقديم :
متاح من اليوم الثلاثاء تاريخ 26 / 11 / 1442 هـ حتى اكتمال العدد المطلوب، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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