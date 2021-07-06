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استعداداً لموسم الحج.. غسل وتعقيم سطح الكعبة (فيديو)

استعداداً لموسم الحج.. غسل وتعقيم سطح الكعبة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت قناة “العربية” على حسابها الإلكتروني بموقع “تويتر”، مقطع فيديو، يوثق لحظات غسل وتعقيم سطح الكعبة المشرفة، وذلك استعدادًا لموسم الحج.

وأظهر مقطع الفيديو لحظة تنظيف سطح الكعبة باستخدام الآليات والتقنيات الحديثة ذات الجودة العالية، كما جرى تنظيف حامل ثوب الكعبة، ورش السطح بماء ورد قبل أن يتم مسحه وتجفيفه.

وكان المشاركون في أعمال رفع ثوب الكعبة المشرفة، قد أكدوا أنّ خدمة بيت الله شرف عظيم لا يعادله شرف، وذلك خلال مشاركتهم في رفع الثوب، وفق ما جرت عليه العادة السنوية والتي تشرف عليها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استعدادًا لاستقبال موسم حج عام 1442هـ.

 

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