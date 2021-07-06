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استشاري يكشف عن تصرف خاطئ يقع فيه البعض أثناء فحص جهد القلب

استشاري يكشف عن تصرف خاطئ يقع فيه البعض أثناء فحص جهد القلب
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تواصل – فريق التحرير:

كشف استشاري القلب والشرايين الدكتور خالد النمر عن تصرف خاطئ يقع فيه البعض أثناء فحص جهد القلب.

 وأوضح في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أنه لتصرف خاطئ ، أن يكون فحص جهد القلب ممتاز والمريض ليس لديه عوامل خطورة ثم يطلب الطبيب عمل الاشعة المقطعية للقلب ويُعَرّض المريض للإشعاع و تأثير الصبغة وهو ليس في حاجة طبية الى ذلك الفحص.

جدير بالذكر أنه يُوصى بإجراء فحص جهد القلب عند مجموعتين أساسيتين من الأشخاص، وهما:

1- الأشخاص الذين يُعانون من عامل خطر واحد أو أكثر للإصابة بأمراض قلبية، مثل: فرط ضغط الدم، والتدخين، والسكري، ومستويات عالية من الكولسترول

2- الأشخاص الذين يُعانون من الأعراض التي تُميز الأمراض القلبية، مثل: الوخزات في الصدر.

 

 

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