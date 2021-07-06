تتجاوز 48 مئوية.. «الأرصاد» تتوقع عودة الأجواء شديدة الحرارة على هذه المناطق

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد (NCM) عودة الأجواء إلى شديدة الحرارة بإذن الله اعتباراً من يوم الخميس وحتى بداية الأسبوع القادم على المنطقة الشرقية لتتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين ٤٨-٥٠ °م.

بينما تكون الحرارة ما بين ٤٥ – ٤٨ °م على أجزاء من مناطق (الرياض والحدود الشمالية والمدينة المنورة).

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب ركامية رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( نجران، عسير، جيزان ، الباحة، مكة المكرمة ) ونشاط لرياح سطحية على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة . وطقس مستقر على باقي مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.