متحدث «المجلس الصحي» يوضح آلية مواجهة الإجازات المرضية المزورة

تواصل – فريق التحرير:

كشف المتحدث الرسمي للمجلس الصحي بسام بن توفيق البريكان، عن عدة إجراءات للمساهمة في إيقاف الإجازات المرضية المزورة والحد منها.

وأكد البريكان، أن إجراءات منح الإجازات المرضية لموظفي الدولة تتم عبر نظام إلكتروني مُحكم هو “منصة صحة”، – وفقاً لـ”البلاد”-.

وأوضح أن المنصة تعمل على توحيد كافة الإجراءات وتسهيل الخدمات داخل منظومة القطاع الصحي من أجل إصدار الإجازات المرضية الالكترونية، وتتم وفق لوائح وقوانين لتسهيل التواصل بين أطراف الإجازة المرضية وهى :“جهة العمل- الموظف المريض- الجهة الصحية المانحة للتقرير”.

وأضاف أن هذا يتم من خلال أفضل المواصفات الفنية والأمنية، حيث يتم ربطها مع الجهات ذات العلاقة المتمثلة بوزارات الصحة والداخلية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وذلك بهدف المساهمة في إيقاف الإجازات المزورة والحد منها، والاستغناء عن الإجازات الطبية الورقية.

وبيّن البريكان، أن إجراءات منح تقارير الإجازات المرضية لموظفي الدولة تتم عبر نظام إلكتروني بتسجيل الجهات الصحية كجهة معتمدة لمنحها، بالإضافة إلى تسجيل الممارسين الصحيين لاعتمادهم من قبل الجهة الصحية كمخولين لمنحها.

وتابع أنه عند معاينة المريض من قبل الطبيب المسؤول يتم حفظ تقارير الإجازات المرضية الممنوحة في نظام(EMR) التابع للمنشأة الصحية، بحيث يتم الربط من خلال قناة التكامل الحكومية التابعة لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسِّر) بالربط بقاعدة المعلومات في وكالة الوزارة المساعدة للرخص الطبية في وزارة الصحة لاسترجاع بيانات الرخص الطبية للمنشآت الصحية الخاصة، والربط بقاعدة المعلومات في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لاسترجاع بيانات الممارس الصحي وضبط أهليته في منح التقارير.