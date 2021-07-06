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تخصيص 20 مدخلاً وبوابة رئيسية وفرعية لصحن المطاف لحج هذا العام

تخصيص 20 مدخلاً وبوابة رئيسية وفرعية لصحن المطاف لحج هذا العام
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تواصل – واس :

اعتمدت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خطتها الشغيلية لموسم حج هذا العام.

وأوضح وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس سلطان بن عاطي القرشي، أنه سيتم إتاحة كامل صحن المطاف، والدور الأرضي، والدور الأول، والأول ميزانين بالمطاف، بمساحة إجمالية تقدر بحوالي 108,039 متراً مربعاً مع تخصيص 20 مدخلاً وبوابة رئيسية وفرعية لمبنى المطاف، ومن أهمها باب الملك عبد العزيز -رحمه الله – إضافة إلى باب العمرة والفتح مع توفير عدد 28 سلماً كهربائياً لنقل الحركة في المحاور الرأسية في المستويات المختلفة.

وأضاف أن الخطة التشغيلية لموسم الحج تتضمن إتاحة أكثر 161,186 متراً مربعاً بمبنى التوسعة السعودية الثالثة بمختلف الطوابق، إضافة إلى الخدمات وعناصر الحركة، إلى جانب تشغيل 174 سلماً كهربائياً و 44 مصعداً، وإتاحة وتهيئة الساحات الخارجية بمساحة 131,924 متراً مربعاً، والخدمات المرتبطة بها من دورات المياه البالغ عددها 2586 دورة مياه، وأكثر من 1131 مرفقاً للوضوء، بما يتماشى مع الأعداد المعتمدة خلال موسم حج هذا العام.

وأبان أن الخطة تضمنت تكثيف الجهود الهندسية والفنية، وتفعيل الخدمات التقنية، ورفع مستوى التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالمسجد الحرام، لتهيئة وإتاحة المساحات وعناصر الحركة الرأسية والأفقية، والبوابات ومرافق الخدمات لمشروعات التوسعة السعودية الثالثة، وذلك بعد تهيئتها وجاهزيتها بكامل كفاءتها التشغيلية الحالية كالأنظمة والخدمات الأساسية، من نظام للتكيف والإنارة والصوت والتهوية والنظام الإرشادي، وللساحات المحيطة بالتوسعات، ومتابعة أدائها التشغيلي من خلال طاقم هندسي فني موجود على مدار الساعة، بما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعمول بها في المسجد الحرام .

وأكد القرشي أن ذلك يأتي ضمن اهتمام وكالة المشاريع والدراسات الهندسية بتقديم أجود وأرقى الخدمات لحجاج ومرتادي بيت الله الحرام، وبتفعيل الجوانب التقنية والهندسية، وإنفاذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، للرقي بمنظومة الخدمات المتكاملة في المسجد الحرام.

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