«الحياة الفطرية» تسيطر على أسد سائب بسطح أحد المنازل في الرياض

تواصل – فريق التحرير :

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم الثلاثاء، السيطرة على أسد سائب بسطح أحد المنازل بحي الرمال بمدينة الرياض، وذلك بعد ورود بلاغ بشأنه.

وأوضح المركز أن فريقا من المختصين التابعين له توجهوا للموقع للوقوف على البلاغ، وبعد أن تم توفير الدعم الأمني للمركز من قبل وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيني والدفاع المدني، فقد تمت السيطرة على الأسد وتخديره دون وقوع أضرار على الكائن أو أضرار بشرية.

وأضاف أن الأسد نُقل إلى مركز إيواء متخصص للتحفظ عليه في أماكن متوافقة مع مبادئ الرفق بالحيوان والمحافظة على الحياة الفطرية وتحت رعاية مختصين وإشراف بيطري.

وأشار إلى أنه سيتم النظر في أفضل الوجهات التي تتناسب مع وضع الحيوان، سواء لإعادته إلى بيئته الطبيعية خارج المملكة أو مراكز إكثار متخصصة أو حدائق حيوان معتمدة أو غيرها من الوجهات المناسبة، التي تساهم في المحافظة على هذا النوع.

ونوهت بأن تربية المفترسات واقتناءها يعتبر مخالفة؛ لكون المركز لم يرخص لها سابقا كما أنها تتنافى مع معايير الإيواء والاقتناء، وتشكل تهديدًا أمنيًا على سكان الحي، بالإضافة إلى أن مخالفة اقتناء الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض تندرج ضمن المخالفات التي تصل إلى 10 سنوات سجن أو 30 مليون ريال غرامة أو كليهما.