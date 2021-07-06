متحدث «الصحة» يوضح اللقاحات المعتمدة لـ«كورونا» في المملكة (فيديو)

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أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن اللقاحات المعتمدة لكورونا في المملكة هي فقط التي توافق عليها ويتم اعتمادها وتسجيلها وفسحها من الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة.

وأوضح أن جميع لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة، مرّت بالعديد من الخطوات للتأكد من جودتها وسلامتها، مشيرًا إلى أنه حتى الآن فايزر “بيونتيك” وأكسفورد “أسترازينيكا” هما اللقاحان اللذان تم الموافقة عليهما، ويتم إعطاؤهما داخل المملكة.

وأضاف العبدالعالي، أن هناك لقاحين آخرين هما موديرنا وجونسون أند جونسون، يتم النظر فيهما لمن تم حصولهم على هذه اللقاحات خارج المملكة، مضيفًا أن اللجان مستمرة وتتابع كل المستجدات وأي تطورات في القوائم لهذه اللقاحات المعتمدة، سواء لإعطاء الداخل في المملكة، أو لمن أعطي خارج المملكة.. ويتم بإذن الله تحديثها والإعلان عنها أول بأول.