الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

مصادر: منح ذوي الأسرى مزايا ذوي الشهداء في التوظيف والجامعات وتسهيلات النقل

مصادر: منح ذوي الأسرى مزايا ذوي الشهداء في التوظيف والجامعات وتسهيلات النقل
0

تواصل – فريق التحرير :

مشفت مصادر، عن صدور موافقة مجلس الوزراء على شمول ذوي الأسرى، سواء كانوا عسكريين أو مدنيين، بالمزايا الممنوحة لذوي الشهداء ومن في حكمهم، وذلك فيما يتعلق بالتعيين والتثبيت والقبول في الجامعات والكليات وتسهيلات النقل.

ووفقاً لـ”الوطن”، فقد نص قرار المجلس على إضافة حالة رابعة إلى الحالات الواردة ضمن قراره السابق، المتعلق بضوابط تعيين وتثبيت ذوي الشهداء ومن في حكمهم وقبولهم في الجامعات والكليات وتسهيل أمور النقل لهم.

وجاء نص الحالة الرابعة كالآتي: “كل مَن أُسر من العسكريين في أثناء المعركة، وأمضى في الأسر مدة تزيد على 6 أشهر، ويدخل في ذلك المدنيون الذين يؤسرون في أثناء المعركة بسبب تكليفهم بعمليات عسكرية أو حفظ الأمن”.

مواد ذات صلة

«الشورى» يطالب ديوان المظالم بتوضيح أسباب عدم تحقيق المستهدف في مؤشر رضا المستفيد

«الشورى» يطالب ديوان المظالم بتوضيح أسباب عدم تحقيق المستهدف في مؤشر رضا المستفيد

لحملة الدبلوم.. «السوق المالية» تعلن بدء التقديم في برنامج تدريب منتهي بالتوظيف

لحملة الدبلوم.. «السوق المالية» تعلن بدء التقديم في برنامج تدريب منتهي بالتوظيف

«سامسونج» تطلق تحديثات جديدة على تطبيق « Samsung Gallery».. تعرّف عليها

«سامسونج» تطلق تحديثات جديدة على تطبيق « Samsung Gallery».. تعرّف عليها

مصادر: قطار المشاعر لن يعمل في موسم الحج هذا العام

مصادر: قطار المشاعر لن يعمل في موسم الحج هذا العام

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة