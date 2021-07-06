وظائف إدارية شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية

تواصل – فريق التحرير:

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمكتب الرئيسي للبنك في محافظة جدة، على مسمى:

– مدير إدارة العلاقات/ منطقة إفريقيا: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة، التسويق، التجارة).

– أخصائي تحرير وكاتب إعلانات: شهادة الماجستير في تخصص الصحافة، أو مجال مشابه.

– مدير عمليات السيولة: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).