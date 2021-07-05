«توكلنا» يتيح إمكانية حجز موعد الجرعة الثانية للقاح كورونا لهذه الفئة العمرية

تواصل – فريق التحرير:

أعلن تطبيق توكلنا، عن إتاحة إمكانية حجز موعد الجرعة الثانية لأخذ لقاح كورونا عبر التطبيق للفئة العمرية من 40 سنة هجرية وأكثر.

وقال تطبيق “توكلنا” في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “من فئة 40 سنة (هجري) وأكثر بإمكانك الآن حجز موعد الجرعة الثانية لأخذ لقاح كورونا عبر تطبيق توكلنا”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل (1247) حالة مؤكدة وتعافي (1429) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (11773) حالة منها (1350) حالة حرجة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في المملكة (494032) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (474368) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (15) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7891) حالة، رحمهم الله.