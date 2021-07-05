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«الأحوال المدنية» توضح آلية تعديل المؤهل الدراسي إلكترونياً

«الأحوال المدنية» توضح آلية تعديل المؤهل الدراسي إلكترونياً
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية آلية تعديل تعديل المؤهل الدراسي إلكترونياً عبر منصة أبشر.

وأشارت الأحوال المدنية، عبر حسابها في “تويتر”، إلى أن خدمة تعديل المؤهل الدراسي أصبحت إلكترونية من خلال خدمات ⁧الأحوال المدنية⁩ عبر منصة ⁧أبشر⁩ أفراد.

وبينت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية آلية تعديل تعديل المؤهل الدراسي إلكترونياً، وذلك من خلال خدمة الرسائل والطلبات عبر منصة أبشر الإلكترونية.

أما عن متطلبات الخدمة، فأشارت الأحوال المدنية إلى أنها تتطلب إرفاق نسخة من المؤهل الدراسي.

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