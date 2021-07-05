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توقعات طقس الثلاثاء.. سماء غائمة وسحب رعدية ورياح نشطة

توقعات طقس الثلاثاء.. سماء غائمة وسحب رعدية ورياح نشطة
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم  الثلاثاء، أن تكون السماء غائمة جزئياً على مرتفعات نجران، وعسير، وجيزان، تتخللها سحب ركامية رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.

كما توقّع المركز نشاطاً في الرياح المثيرة للأتربة والغبار على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما يكون الطقس مستقراً على باقي مناطق المملكة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا فتسجل المدينة المنورة أعلى درجة بـ 46 درجة مئوية، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 16 درجة مئوية في السودة.

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