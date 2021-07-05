الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

لمستخدمي «آيفون».. أسهل طريقة لتحميل مقاطع تطبيقات التواصل (فيديو)

لمستخدمي «آيفون».. أسهل طريقة لتحميل مقاطع تطبيقات التواصل (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح الخبير التقني سعد الضاوي أسهل طريقة لتحميل الفيديوهات من أي موقع أو تطبيقات التواصل الاجتماعي الشهيرة. 

 وأبان في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع”تويتر”، أن الطريقة تتمثل في تحميل هذا التطبيق (أضغط هنا) لمستخدمي هواتف “أيفون” فقط، ثم نسخ الرابط ووضعه في البرنامج.

 ومن ثم الضغط على كلمة تحميل، وسيظهر المقطع المراد تحميله، في استديو الهاتف.

 

 

 

مواد ذات صلة

حل مشكلة تعطل الـ WiFi بأجهزة آيفون في أربع خطوات

حل مشكلة تعطل الـ WiFi بأجهزة آيفون في أربع خطوات

لمستخدمي الآيفون.. خطوات بسيطة للحفاظ على البطارية 100٪

لمستخدمي الآيفون.. خطوات بسيطة للحفاظ على البطارية 100٪

«توكلنا» يتيح استعراض رخصة القيادة وتأمين المركبة عبر التطبيق.. تعرّف على الخطوات

«توكلنا» يتيح استعراض رخصة القيادة وتأمين المركبة عبر التطبيق.. تعرّف على الخطوات

هل يجب على «المحصن» تقديم فحص «PCR» عند دخوله المملكة؟.. «توكلنا» يجيب

هل يجب على «المحصن» تقديم فحص «PCR» عند دخوله المملكة؟.. «توكلنا» يجيب

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة