«الجاسر»: استراتيجية النقل تعزز مكانة المملكة في حركة التجارة العالمية (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

كشف وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر عن مدى أهمية إطلاق استراتيجية النقل، موضحا أنها ستعزز مكانة المملكة في حركة التجارة العالمية.

وأبان خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، أن الاستراتيجية الموضوعة للنقل ستفتح المجال لتكون المملكة مركزا عالميا للخدمات اللوجيستية.

وأضاف أن أزمة كورونا اختبرت قدرات الدول، مؤكدا أن المملكة تسعى للتصدي لهذه التحديات المصاحبة للجائحة.

وأشار إلى أن الوزارة ستسعى لتمكين الاستراتيجية من تحقيق أهدافها المطلوب الوصول إليها.