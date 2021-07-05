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إلغاء اجتماع «أوبك+» وانخفاض حاد في أسعار النفط

إلغاء اجتماع «أوبك+» وانخفاض حاد في أسعار النفط
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تواصل – وكالات:

كشفت مصادر مطلعة، قبل قليل، أنه تم تأجيل اجتماع أوبك+، وأنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد جديد، فيما سيتم تحديد الاجتماع المقبل في وقت لاحق، وذلك في خبر عاجل نشرته “الإخبارية”.

وفي وقت سابق، من صباح اليوم الاثنين، انخفض خام برنت إلى ما دون 76 دولارًا للبرميل، قبل جولة أخرى من مناقشات أوبك بلس الحاسمة لكسر الجمود بشأن زيادة الإنتاج.

وتراجعت العقود الآجلة في لندن 0.6٪ بعد ارتفاعها 3.6٪ الأسبوع الماضي. ومن المقرر أن تستأنف المحادثات في وقت لاحق اليوم الاثنين بعد أن انتهت يوم الجمعة دون اتفاق على زيادة الإنتاج بسبب مطالب الإمارات العربية المتحدة بشروط أفضل لها.

وقال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان في مقابلة مع تلفزيون “بلومبرغ”، مساء أمس الأحد: “إن المجموعة بأكملها مقابل دولة واحدة، وهذا أمر محزن بالنسبة لي ولكن هذا هو الواقع”.

وأكد وزير الطاقة أيضاً في مقابلة خاصة مع “العربية”، أمس الأحد، أن “القليل من التنازل والعقلانية يمكن أن يجعل اجتماع الغد ناجحاً”.

وأيد معظم أعضاء أوبك بلس اقتراحًا لزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميًا كل شهر اعتبارًا من أغسطس، وتمديد الاتفاقية الأوسع نطاقًا لإنتاج النفط حتى أواخر عام 2022. ومع ذلك، تسعى الإمارات العربية المتحدة إلى تغيير خط الأساس المستخدم لحساب حصتها وهي خطوة قد تسمح لها بزيادة الإنتاج اليومي بمقدار 700 ألف برميل إضافية. كما أنها ترفض دعم تمديد الاتفاقية.

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