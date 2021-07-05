الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

ابتكار جهاز شخصي لفحص مدة صلاحية الغذاء والدواء.. شريحة مدمجة

ابتكار جهاز شخصي لفحص مدة صلاحية الغذاء والدواء.. شريحة مدمجة
0

تواصل – فريق التحرير:

تمكن فريق بحثي في ألمانيا من اختراع أصغر جهاز مطياف في العالم على شكل شريحة، لفحص صلاحية الغذاء والدواء بالأشعة تحت الحمراء، حيث يمكن دمجه مستقبلاً في الهواتف الذكية للاستخدام الشخصي.

 وقال الدكتور الكسندر فايس الباحث المشارك في المشروع من قسم الأجهزة الإلكترونية المتعددة المدمجة، في معهد فراونهوفر الألماني لأنظمة الإلكترونيات المصغرةENAS، إن شريحة المطياف المصغر، تزن حوالي غراما واحدا فقط.

 وأضاف فايس، أن تكلفة إنتاج الشريحة ستخصص باستخدام التقنيات التقليدية بأقل من يورو، مما سيسمح بدمجها بطريقة سريعة وفعالة ومنخفضة التكلفة في الهواتف الذكية.

 وذكر موقع”Food Processing“لأخبار التغذية، اليوم الإثنين، أن التطبيقات المحتملة لجهاز المطياف المصغر غير محدودة من بينها التعرف على الأدوية المزيفة، وتقييم النضج أو التحلل الجرثومي في الأطعمة لتحديد صلاحيتها للاستهلاك البشري والحيواني.

ويمكن استخدام المطياف المصغر في قياس جودة الهواء داخل المباني والمركبات، وكشف الملوثات في الهواء أو الماء.

 ويعمل جهاز مقياس الطيف المصغر تمامًا مثل مطياف الأشعة تحت الحمراء التقليدي، عن طريق انبعاث أشعة ضوئية في نطاق الأشعة تحت الحمراء، حيث يحدد الطيف المميز لكل عينة يتم الحصول عليها على غرار بصمة الإصبع.

 وعلىسبيل المثال ”فإن حبة الدواء المزيفة تحتوي مكونات مختلفة، يكتشفها مقياس المطياف؛ لأن لها طيفًا مختلفًا عن الدواء الأصلي“.

 

 

 

مواد ذات صلة

طبيب يوجه 3 نصائح مهمة عند شراء طعام أو دواء

طبيب يوجه 3 نصائح مهمة عند شراء طعام أو دواء

ابتكار جهاز قابل للارتداء يتحكم في مستوى التوتر بطريقة سهلة

ابتكار جهاز قابل للارتداء يتحكم في مستوى التوتر بطريقة سهلة

«لينوفو» تكشف عن جهاز «ThinkPad X1 Titanium».. المزايا والسعر

«لينوفو» تكشف عن جهاز «ThinkPad X1 Titanium».. المزايا والسعر

طبيب يقدم نصيحة مهمة لمرضى «الضغط» خلال شهر رمضان

طبيب يقدم نصيحة مهمة لمرضى «الضغط» خلال شهر رمضان

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة