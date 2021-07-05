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«المياه الوطنية» تعلن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس.. رابط التقديم

«المياه الوطنية» تعلن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس.. رابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة المياه الوطنية (NWC) عبر حسابها الرسمي بموقع (LinkedIn)، توفر وظائف قانونية لحملة البكالوريوس، بمقر الشركة بـ المدينة المنورة – مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط؛ وفقاً للتفاصيل التالية:
ملخص المهام الوظيفية:
– إدارة الفريق القانوني لمجموعة NWC وتمثيله في القضايا الإقليمية المرفوعة من قبل شركة NWC أو ضدها في المحاكم القضائية والسلطات الأخرى ذات الصلة والدفاع عن موقع NWC وممتلكاته.
– توفير الإدارة اليومية والإشراف لرؤساء الأقسام والتقارير المباشرة ودعمهم في تحقيق أهدافهم التشغيلية.
– دعم مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية ذات الصلة بالمنطقة للتحكم في الأداء مقابل الأهداف والغايات.
– يضمن إنشاء السياسات والإجراءات وتنفيذها ومواءمتها مع سياسات الشركة.
– يعطي الأولوية في تخصيص الميزانيات والموارد ويدعمها.
المؤهلات والخبرات:
– درجة البكالوريوس في القانون أو ما يعادلها.
– ما لا يقل عن 8+ سنوات من الخبرة.
– التفكير الاستراتيجي طويل المدى – تحديد الفرص القيّمة / الإستراتيجية.
– صنع القرار – تقييم ودمج المعلومات.
– إدارة الأفراد والعلاقات – بناء العلاقات.
 
التقديم على الوظائف:
– للتقديم والاطلاع على بقية الشروط والمتطلبات والمهام الوظيفية عبر حساب الشركة الرسمي بموقع (LinkedIn)، ولمزيد من المعلومات من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا).

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