«المياه الوطنية» تعلن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس.. رابط التقديم

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أعلنت شركة المياه الوطنية (NWC) عبر حسابها الرسمي بموقع (LinkedIn)، توفر وظائف قانونية لحملة البكالوريوس، بمقر الشركة بـ المدينة المنورة – مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط؛ وفقاً للتفاصيل التالية:

ملخص المهام الوظيفية:

– إدارة الفريق القانوني لمجموعة NWC وتمثيله في القضايا الإقليمية المرفوعة من قبل شركة NWC أو ضدها في المحاكم القضائية والسلطات الأخرى ذات الصلة والدفاع عن موقع NWC وممتلكاته.

– توفير الإدارة اليومية والإشراف لرؤساء الأقسام والتقارير المباشرة ودعمهم في تحقيق أهدافهم التشغيلية.

– دعم مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية ذات الصلة بالمنطقة للتحكم في الأداء مقابل الأهداف والغايات.

– يضمن إنشاء السياسات والإجراءات وتنفيذها ومواءمتها مع سياسات الشركة.

– يعطي الأولوية في تخصيص الميزانيات والموارد ويدعمها.

المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في القانون أو ما يعادلها.

– ما لا يقل عن 8+ سنوات من الخبرة.

– التفكير الاستراتيجي طويل المدى – تحديد الفرص القيّمة / الإستراتيجية.

– صنع القرار – تقييم ودمج المعلومات.

– إدارة الأفراد والعلاقات – بناء العلاقات.

التقديم على الوظائف: