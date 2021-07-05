تنويه مهم من سفارة المملكة للمواطنين الراغبين في السفر إلى المغرب.. ضوابط جديدة

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت سفارة المملكة بالمغرب تنويها بشأن سفر المواطنين سواء المطعمين أو غيرهم إلى المغرب.

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي على تويتر: «تود سفارة المملكة لدى المملكة المغربية إحاطة جميع المواطنين السعوديين الراغبين في السفر إلى المملكة المغربية الشقيقة بأنه ابتداء من يوم الثلاثاء 6 يوليو 2021 على الساعة الحادية عشر ليلا و59 دقيقة، ستكون صلاحية اختبارات ( PCR) للمسافرين القادمين من بلدان اللائحة (أ) 72 ساعة عوض 48 ساعة، و أن باقي الشروط المتعلقة باللائحة (أ) تظل سارية المفعول”.

وبالنسبة للمواطنين السعوديين القادمين من المملكة اللائحة (ب) مدعوون إلى تقديم نتيجة اختبار (PCR) سلبية تقل صلاحيتها عن 48 ساعة، وتم تصنيفهم إلى فئتين:

1- يتم إعفاء الحاملين لشهادة تثبت حصول الشخص على تلقيح بأحد اللقاحات المقبولة بالمغرب من الخضوع للحجر الصحي.

2- يتعين على الأشخاص غير الملقحين أو الذين لم يستكملوا جرعات التلقيح، الوافدين من بلدان اللائحة (ب)، الخضوع لحجر صحي مراقب لمدة عشرة أيام، على نفقتهم، في مؤسسات محددة سلفا من طرف السلطات المغربية مع إجراء اختبار (PCR) في اليوم التاسع.