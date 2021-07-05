وظائف إدارية وهندسية شاغرة بمشروع البحر الأحمر

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أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة لحملة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي، وفق المسميات التالية:

– مدير أول المبادرات الإستراتيجية.

– موظف استقبال.

– مدير أول تسليم المشاريع.

– أخصائي أول العمليات الأمنية.

– مدير المشتريات.

– مدير الخدمات الذكية.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا) .