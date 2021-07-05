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«المواصفات والجودة» تطلق الرقم المجاني لخدمة المستفيدين

«المواصفات والجودة» تطلق الرقم المجاني لخدمة المستفيدين
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رقم الاتصال المجاني (8001160000) لخدمة المستفيدين، وذلك ضمن جهودها في تعزيز التواصل والارتقاء بجودة خدمة المستفيدين من المستهلكين والتجار والمصنعين.

وأوضحت المواصفات السعودية أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا للجهود التي تقدمها في مجال خدمة المستفيدين، مشيرة إلى أنها أتاحت أكثر من وسيلة للتواصل معها للرد على استفسارات المستفيدين ومعالجة الشكاوى والملاحظات التي ترد من جانبهم.

وأبانت الهيئة أنه بإمكان المستفيدين من خدماتها الحصول على أكثر من 35 خدمة إلكترونية عبر موقعها الإلكتروني، كما يمكن التواصل أيضًا عبر الحساب الرسمي للهيئة في تويتر @SASOGOV، أو البريد الإلكتروني INFO@SASO.GOV.SA، حيث وفرت هذه القنوات للعناية بالمستفيدين وتسهيل التواصل معهم والرد على استفساراتهم.

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