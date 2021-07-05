طيران الأمن يعلن نتائج القبول النهائي للمرشحين على الوظائف العسكرية

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت القيادة العامة لطيران الأمن، عن نتائج القبول النهائي للمرشحين على رتب (رقيب – وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي).
وأوضحت أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة القبول النهائي عبر موقعها الإلكتروني :هنا.
متطلبات دورة الفرد الأساسي:
الملبوسات الرياضية :
– “فانيلة “عدد (5) لون (أخضر) كم قصير بدون أي شعارات أو كتابات (ساده) ماعدا خياطة لوحة الاسم على الفانيله، البرواز يكون باللون الأسود، وكتابة الاسم باللون الأبيض وتكون خياطة.
– “سروال رياضي” عدد (5) لون (أخضر) بدون أي شعارات أو كتابات (ساده).
– حذاء رياضي لون أبيض ساده + (15) شرابا ابيض .
– “قبوع” عدد (2) لون أبيض بدون أي شعارات أو كتابات (ساده).
متطلبات شخصية:
– أدوات نظافة ( شامبو + بودرة + مقص أظافر (بدون سكين) .
– أدوات حلاقة ( بدون شفرات ) .
– بجامة نوم لون ازرق فاتح ( سماوي) عدد (3).
– ملابس داخلية عدد ( 10) + منشفه.
– شرشف أبيض ( ملايه ) نفر ونص + بيت مخدة.
– كمام عدد (2) كرتون.
– معقم ايدي عدد (2) مقاس وسط.
متطلبات إدارية (ضروري إحضارها وسيتم التفتيش عليها) :
– أصل بطاقة الهوية الوطنية مع صورتين منها، مع كتابة ثلاثة أرقام جوال لأحد الأقارب على كل صورة.
– حلاقة شعر الرأس موس .
ممنوعات :
– يمنع إحضار (الجوال + الخاتم + مسبحة + ساعة + راديو وما شابها من الأجهزة الإلكترونية) علما أنه في حالة ضبطها سوف تصادر وتتلف.
– عدم إحضار مبلغ مالي يتجاوز (500) ريال كمصروف.
– عدم إحضار دخان / تبغ أو ما يدخل في حكمه.
ملاحظة :
– إجراء فحص كورونا وطباعة النتيجة ورقيا، ويكون الفحص قبل الحضور إلى الدورة بـ 72 ساعة.
– طباعة تقرير طبي لحصولك على جرعة أولى أو جرعتين أو محصن عن طريق توكلنا.
– الحضور في تمام الساعة (4) مساءً بمركز التدريب التخصصي لقوات الطوارئ الخاصة بمدينة الرياض.