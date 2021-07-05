الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الشورى» يطالب باستحداث جمعية متخصصة في الملكية الفكرية

«الشورى» يطالب باستحداث جمعية متخصصة في الملكية الفكرية
0

تواصل – فريق التحرير:

طالب مجلس الشورى، الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالتعاون مع الجمعيات العلمية في الجامعات السعودية ذات الصلة البحثية باختصاصات الهيئة، والتنسيق مع إحدى الجامعات لاستحداث جمعية متخصصة في الملكية الفكرية لدعم الفكر والبحث العلمي في مجالات اختصاصات الهيئة.

كما طالب الهيئة، خلال جلسته التي عقدت اليوم، بإدراج مؤشرات الأداء الكمية لمقارنة المنجز بالمستهدف وفقًا لخطتها الاستراتيجية وأولوياتها في المجالات المختلفة.

وحث الهيئة السعودية للملكية الفكرية على الإسراع في اعتماد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.

مواد ذات صلة

«الشورى» يطالب «الحج والعمرة» بالاستمرار في تطوير تطبيق «اعتمرنا»

«الشورى» يطالب «الحج والعمرة» بالاستمرار في تطوير تطبيق «اعتمرنا»

«الشورى» يطالب بزيادة تفعيل دور القطاع الخاص في الاستثمار بالتعليم الإلكتروني

«الشورى» يطالب بزيادة تفعيل دور القطاع الخاص في الاستثمار بالتعليم الإلكتروني

«الشورى» يطالب ديوان المظالم بتوضيح أسباب عدم تحقيق المستهدف في مؤشر رضا المستفيد

«الشورى» يطالب ديوان المظالم بتوضيح أسباب عدم تحقيق المستهدف في مؤشر رضا المستفيد

مجلس الشورى يرفض توصية فتح المحلات وقت الصلاة

مجلس الشورى يرفض توصية فتح المحلات وقت الصلاة

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة