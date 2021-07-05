حديقة المطار بأبها.. جودة التنفيذ ونموذج يحتذى به للمتنزهات الوطنية (صور)

تواصل – أحمد علي المحلي:

مع بداية الصيف في منطقة عسير يتوافد الأهالي والمصطافون على الحدائق العامة للاستمتاع بالأجواء الصيفية المعتدلة.

ومن بين الأماكن التي يفضل الكثيرون ارتيادها، حديقة المطار في أبها التي يتم زيارتها من الرابعة عصراً وحتى منتصف الليل، حيث يوجد بها كل ما يحتاجه المتنزه من مطاعم وكافيهات وخدمات عامة.

وتعمل هيئة تطوير عسير ضمن التوجه العام لمنطقة ⁧‫عسير‬⁩ بإزالة التشوهات البصرية وخلق نماذج معمارية يُحتذى بها.

من جانبها، أكدت إمارة المنطقة، أن‏ “حديقة الوطن – طريق المطار”، نموذجاً في جودة التنفيذ من أمانة المنطقة ليُحتذى به في مشروعات تحسين المشهد الحضري بكافة بلديات عسير.

الجدير بالذكر أن مدينة أبها تسير بخطى واثقة نحو مفهوم حضاري راقٍ، ونهضة تنموية كبرى.