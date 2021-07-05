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شيخ سوق المواشي بالمدينة يكشف أسباب ارتفاع أسعارها قبل عيد الأضحى (فيديو)

شيخ سوق المواشي بالمدينة يكشف أسباب ارتفاع أسعارها قبل عيد الأضحى (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

كشف سليم الزغيبي، شيخ طائفة سوق المواشي بالمدينة المنورة، عن أسباب ارتفاع أسعار المواشي قبل عيد الأضحى المبارك.

وقال “الزغيبي” خلال لقاء مع قناة “الإخبارية”: إن الزيادة في أسعار المواشي هذا العام بلغت نحو 20% عن السنوات السابقة.

وأشار إلى أن زيادة أسعار الأعلاف هو ما تسبب في ارتفاع الأسعار، حيث إن أسعار الشعير في السابق كانت من 38 إلى 40 ريالاً، أما الآن فقد وصل سعر الكيس من 60 إلى 65 ريالاً.

وأوضح أن موسم الحج تصادف مع فصل الصيف هذا العام، مشيراً إلى أن درجات الحرارة العالية تؤثر على الأغنام وتؤدي لنفوقها، وبالتالي تتسبب في ارتفاع أسعار الأغنام.

وأكد الزغيبي، أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار المواشي هو قلة الاستيراد من خارج المملكة كالسودان وأوروبا.

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