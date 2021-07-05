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تنبيهات من «الأرصاد».. أمطار رعدية على عسير وجازان وأتربة مثارة على المدينة حتى الـ8 مساءً

تنبيهات من «الأرصاد».. أمطار رعدية على عسير وجازان وأتربة مثارة على المدينة حتى الـ8 مساءً
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تواصل – واس:

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكون أمطار رعدية على منطقة عسير ، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات الحرجة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال المع وسراة عبيدة وظهران الجنب ومحايل.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

كما نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية، على محافظات أبو عريش، الحرث، و الداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وصامطة، وفيفا، وهروب.
وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

وفي سياق متصل، أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة , تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات المهد وبدر ووادي الفرع وينبع.
وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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