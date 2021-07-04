الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الرياض.. الإطاحة بمُخَالِفَيْن لنظام الإقامة امتهنا تزوير الوثائق الرسمية

الرياض.. الإطاحة بمُخَالِفَيْن لنظام الإقامة امتهنا تزوير الوثائق الرسمية
0

تواصل – واس:

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهود الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة – بفضل الله – من القبض على مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية الهندية في العقدين الثاني والثالث من العمر، في وحدة سكنية بأحد أحياء مدينة الرياض قاما بتجهيزها مقرا لتزوير الوثائق الرسمية.

وضُبط بحوزتهم مبالغ مالية مجهولة المصدر وعدد من التجهيزات والمعدات المستخدمة في تزييف الوثائق الرسمية، إضافة إلى أختام مزورة لعدد من الجهات الحكومية والخاصة.

جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

مواد ذات صلة

تلفظ بكلمات تتنافى مع الإسلام.. القبض على مواطن التقط صوراً لمجموعة نساء بالرياض

تلفظ بكلمات تتنافى مع الإسلام.. القبض على مواطن التقط صوراً لمجموعة نساء بالرياض

الإطاحة بمواطنيْن يروجان مواد مخدرة عبر مواقع التواصل بالرياض

الإطاحة بمواطنيْن يروجان مواد مخدرة عبر مواقع التواصل بالرياض

القبض على مواطِنَين أتلفا 4 أجهزة صرف آلي أثناء محاولة سرقتها بالرياض

القبض على مواطِنَين أتلفا 4 أجهزة صرف آلي أثناء محاولة سرقتها بالرياض

الإطاحة بعصابة سرقة المنازل ومحتوياتها بالرياض

الإطاحة بعصابة سرقة المنازل ومحتوياتها بالرياض

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>