الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الأحوال المدنية» توضح طريقة تصحيح «اسم الفخذ» باللغة الإنجليزية

«الأحوال المدنية» توضح طريقة تصحيح «اسم الفخذ» باللغة الإنجليزية
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، طريقة تعديل وتصحيح أي خطأ في اسم “الفخذ” باللغة الإنجليزية.

جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية، على سؤال مواطن قال فيه: “عندي مشكلة في اسم الفخذ بالإنجليزي مكتوب غلط كيف أعدله ؟!”.

وأوضحت الأحوال المدنية، في تغريدة عبر حساب “العناية بالعملاء”، أن خدمة طلب تصحيح الاسم باللغة الإنجليزية، هي خدمة إلكترونية تمكن المستفيد من طلب تعديل الاسم باللغة الإنجليزية في سجله المدني عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر أفراد”.

طريقة الاستفادة من الخدمة

• تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر أفراد

• ثم تقديم طلب إلكتروني عبر مركز الرسائل والطلبات

متطلبات الخدمة

نسخة من جواز السفر

المستفيدون من الخدمة:

المواطنون والمواطنات

مواد ذات صلة

8 خطوات لاستخراج بدل فاقد للهوية الوطنية

8 خطوات لاستخراج بدل فاقد للهوية الوطنية

«الأحوال المدنية»: لا داعي لإحضار صور شخصية أو تعبئة النماذج في هذه الحالات

«الأحوال المدنية»: لا داعي لإحضار صور شخصية أو تعبئة النماذج في هذه الحالات

«الأحوال المدنية»: إجراءان لا يحتاجان لصورة شخصية أو تعبئة نموذج

«الأحوال المدنية»: إجراءان لا يحتاجان لصورة شخصية أو تعبئة نموذج

هل إصدار الهوية الجديدة إلزامي رغم سريان القديمة؟.. «الأحوال المدنية» تجيب

هل إصدار الهوية الجديدة إلزامي رغم سريان القديمة؟.. «الأحوال المدنية» تجيب

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة