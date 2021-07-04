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شاهد.. زخات مطر وأجواء رائعة بالسودة

شاهد.. زخات مطر وأجواء رائعة بالسودة
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقوا من خلاله الأجواء الرائعة في السودة بمنطقة عسير، حيث انخفاض درجات الحرارة، مع تساقط زخات من المطر.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقساً شديد الحرارة على مناطق (الشرقية، والمدينة المنورة، الرياض)، ورياحاً نشطة على مناطق ( الشرقية، مكة المكرمة، المدينة المنورة ) وسماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق ( جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

 

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