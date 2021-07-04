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أمير الرياض يدشن 7 حدائق بمساحة 75 ألف متر مربع

أمير الرياض يدشن 7 حدائق بمساحة 75 ألف متر مربع
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تواصل – فريق التحرير:

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بقصر الحكم اليوم 7 حدائق بمدينة الرياض بمساحة 75 ألف متر مربع نفذتها أمانة المنطقة وهي حدائق ( النخيل , حطين , النسيم الغربي , بدر , لبن الغربي , البلسم , النزهة) ويستهدف من خلالها رفع مستوى جودة الحياة والأنسنة في العاصمة ضمن رؤية المملكة 2030.

وأشار صاحب السمو الأمير فيصل بن عيّاف أمين المنطقة في كلمة له خلال حفل التدشين إلى توافق مشروعات الحدائق مع برنامج الرياض الخضراء, منوهاً بالتطور الذي تشهده المنطقة والعمل على مواكبته استناداً على تاريخ وبنيه تحتية صلبة.

ولفت النظر إلى ما تمثله الحدائق من إنجاز لمشروعات الأمانة في النصف الأول من العام الحالي، التي تشمل حدائق نوعية بأحياء مختلفة تتميز بموقع وإقبال كثيف من الناس, مشيراً إلى أن الأمانة تسعى في النصف الثاني من السنة إلى افتتاح 14 حديقة جديدة ومتنوعة.

وأكد سموه السعي لإيجاد بيئة في الحدائق يتفاعل معها السكان وجعل المساحات الخضراء والملاعب تكوين أساسي في الأحياء, مشيراً إلى رفع مستوى التصاميم وتنوعها.

ثم شاهد سمو أمير منطقة الرياض والحضور فيلماً عن مشروعات الحدائق.

 

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