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لحملة البكالوريوس.. «الخطوط السعودية» تعلن عن توفر فرص وظيفية شاغرة

لحملة البكالوريوس.. «الخطوط السعودية» تعلن عن توفر فرص وظيفية شاغرة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بمجال تقنية المعلومات.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة للسعوديين فقط، للمسمى الوظيفي المطلوب أخصائي تقنية المعلومات.

واشترطت أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في تخصصات (هندسة الحاسب، علوم الحاسب، هندسة النظم، تقنية المعلومات، ونظم المعلومات، أمن المعلومات، هندسة الاتصالات)، وحاصل على مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية.

وأشارت الخطوط السعودية إلى أن التقديم متاح وسينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، مشيرة إلى أنه يمكن التقديم عبرموقع الشركة.

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