الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«أمانة الشرقية» تكشف حقيقة إصدار مخالفات لمواقف الدمام بقيمة 230 ريال

«أمانة الشرقية» تكشف حقيقة إصدار مخالفات لمواقف الدمام بقيمة 230 ريال
0

تواصل – فريق التحرير:

نفت أمانة المنطقة الشرقية، مساء أمس السبت، ما تم تداوله بشأن بدء إصدار مخالفات للمواقف بالدمام بقيمة ٢٣٠ ريال.

وأوضحت الأمانة، في بيان لها، أن هذه المعلومات غير صحيحة، وأن الرسوم المالية لقيمة المخالفات قد تم إدراجها كما نصت عليه اللوائح والأنظمة بالعقد.

وتابعت أنه يجب التأكيد على أن الشركة ملتزمة بالأنظمة وقد تم تمديد فترة التوعوية للعملاء، والانتهاء من تفعيل الدفع الإلكتروني لبوابات الساحات،ولم يتم حتى الآن مخالفة أي مركبة بالدمام.

وأهابت أمانة المنطقة الشرقية بالمواطنين أهمية تحرى الدقة واستقصاء المعلومة من مصادرها الرسمية.

مواد ذات صلة

ضبط 200 مصاب بـ«كورونا» خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بـ«الشرقية»

ضبط 200 مصاب بـ«كورونا» خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بـ«الشرقية»

تعرّف على أبرز مخالفات الغابات والمتنزهات وقيمة الغرامات

تعرّف على أبرز مخالفات الغابات والمتنزهات وقيمة الغرامات

تنويه مهم من مرور الشرقية بشأن إغلاق طريق الجبيل من جسر النابية

تنويه مهم من مرور الشرقية بشأن إغلاق طريق الجبيل من جسر النابية

شرطة عسير: ضبط 28 شخصاً خالفوا تعليمات العزل بعد ثبوت إصابتهم بـ«كورونا»

شرطة عسير: ضبط 28 شخصاً خالفوا تعليمات العزل بعد ثبوت إصابتهم بـ«كورونا»

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة