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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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مخالفات لائحة الحد من التجمعات ومستجدات لقاح كورونا بمؤتمر الصحة.. عصر اليوم

مخالفات لائحة الحد من التجمعات ومستجدات لقاح كورونا بمؤتمر الصحة.. عصر اليوم
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة عن تفاصيل وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19)، اليوم الأحد عند الساعة 3:35 عصرًا.

ويتحدث خلال المؤتمر، المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، ويكشف عن مستجدات الأوضاع العالمية والمؤشرات الوبائية ومستجدات اللقاح وأبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا، وكذلك أبرز الإحصائيات الصحية.

كما يستعرض العقيد طلال الشلهوب، المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، التحديثات الأمنية وإحصائية بعدد مخالفات الإجراءات الاحترازية، وأيضًا مخالفات لائحة الحد من التجمعات والحجر الصحي المؤسسي.

 

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