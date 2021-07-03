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أمريكا.. ارتفاع أعداد ضحايا المبنى المنهار بولاية فلوريدا إلى 24 قتيلاً

أمريكا.. ارتفاع أعداد ضحايا المبنى المنهار بولاية فلوريدا إلى 24 قتيلاً
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تواصل – وكالات

ارتفع عدد ضحايا انهيار مبنى سكني في ولاية فلوريدا الأمريكية إلى 24 قتيلا مع بقاء عشرات الأشخاص في عداد المفقودين فيما قررت بلدية ميامي هدم البناية التي تعاني من “أضرار هيكلية كبيرة”.

وتوقفت عمليات البحث عن ناجين لساعات عدة بسبب مخاوف السلطات من انهيار أجزاء المبنى التي لا تزال قائمة.

وأعلنت السلطات الأمريكية العثور على جثتين بين أنقاض المبنى الذي انهار في ولاية فلوريدا، ما يرفع حصيلة الكارثة إلى 24 قتيلا، فيما لا يزال 126 شخصا في عداد المفقودين.

وجاء الارتفاع في عدد الضحايا مع إعلان رئيسة بلدية منطقة ميامي-دايد دانييلا ليفين كافا توقيعها قرارا يسمح بهدم جزء من المبنى الذي لا يزال قائما، بسبب مسائل تتعلق بالسلامة.

 

 

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