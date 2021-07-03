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«توكلنا» يعلن عن تحديثات جديدة مضافة إلى خدمة «الجواز الصحي» (فيديو)

«توكلنا» يعلن عن تحديثات جديدة مضافة إلى خدمة «الجواز الصحي» (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن تطبيق توكلنا عن تحديثات جديدة مضافة إلى خدمة الجواز الصحي، حيث أُضيفت خاصيّة استعراض بيانات بوليصة التأمين المعتمدة من البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي التي تغطي مخاطر (كوفيد-19) خارج المملكة العربية السعودية؛ لتسهيل إجراءات السفر.

وتظهر الخاصيّة ضمن معلومات الجواز الصحي للمستفيد في تطبيق توكلنا، وتشمل معلومات الجواز الصحي بعد آخر تحديث: حالة التحصين وتاريخه، وتاريخ آخر فحص طبي خاص بالسفر (PCR) ونتيجته، إضافةً إلى بيانات بوليصة التأمين وحالة سريانها.

وفي إطار تحسين تجربة مستخدمي تطبيق توكلنا, أتاح التطبيق خدمة استعراض الجواز الصحي لأفراد الأسرة بكل يُسر وسهولة؛ ما يسهم في تسهيل إجراءات السفر عبر توفير جميع المعلومات المتعلقة بالسفر في خدمة الجواز الصحي، التي تشمل: حالة التحصين، واستعراض بيانات بوليصة التأمين، واستعراض جوازات أفراد الأسرة الصحية.

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