الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

توقعات طقس الغد.. أجواء حارة ورياح نشطة وسحب رعدية على 7 مناطق

توقعات طقس الغد.. أجواء حارة ورياح نشطة وسحب رعدية على 7 مناطق
0

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الأحد بمشيئة الله، أن يستمر شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي المدينة المنورة والرياض.

كما تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية والأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة تكون مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير وتمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا، فتسجل أعلى درجات الحرارة في الدمام والأحساء بـ 49 درجة مئوية، فيما تسجل السودة 16 درجة مئوية كأقل درجة حرارة.

مواد ذات صلة

توقعات طقس الغد.. استمرار شدة الحرارة ونشاط في الرياح السطحية على هذه المناطق

توقعات طقس الغد.. استمرار شدة الحرارة ونشاط في الرياح السطحية على هذه المناطق

«الأرصاد»: الحرارة تجاوزت الـ 50 درجة في هذه المناطق

«الأرصاد»: الحرارة تجاوزت الـ 50 درجة في هذه المناطق

توقعات طقس الغد.. أجواء حارة وسحب رعدية ورياح نشطة 8 مناطق

توقعات طقس الغد.. أجواء حارة وسحب رعدية ورياح نشطة 8 مناطق

«الأرصاد» تتوقع استمرار الأجواء شديدة الحرارة على عدة مناطق.. والحرارة تصل لـ50 مئوية

«الأرصاد» تتوقع استمرار الأجواء شديدة الحرارة على عدة مناطق.. والحرارة تصل لـ50 مئوية

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>