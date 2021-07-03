توقعات طقس الغد.. أجواء حارة ورياح نشطة وسحب رعدية على 7 مناطق

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الأحد بمشيئة الله، أن يستمر شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي المدينة المنورة والرياض.

كما تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية والأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة تكون مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير وتمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا، فتسجل أعلى درجات الحرارة في الدمام والأحساء بـ 49 درجة مئوية، فيما تسجل السودة 16 درجة مئوية كأقل درجة حرارة.