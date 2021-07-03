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حفاظاً على سلامة قاصدي المسجد الحرام.. «شؤون الحرمين» تصدر توجيهاً مهماً لمنسوبيها

حفاظاً على سلامة قاصدي المسجد الحرام.. «شؤون الحرمين» تصدر توجيهاً مهماً لمنسوبيها
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، رفع مستوى الإجراءات الاحترازية، وتوعية قطاعات الرئاسة والوكالة كافةً بأهمية المرحلة المقبلة في جائحة كورونا، وذلك تمشياً مع توجه القيادة للمحافظة على سلامة المواطن والمقيم وقاصدي بيت الله الحرام.

وأكدت الرئاسة أنه على جميع منسوبيها استشعار المسؤولية الدينية والوطنية والأمنية والصحية والمجتمعية، وعدم التراخي والتساهل والتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، والإرشادات الصحية، خاصة التباعد الجسدي، وعدم التجمعات، وارتداء الكمامات، والالتزام بالتعقيم، والإسراع في أخذ اللقاحات، واتخاذ كل ما يمكن من وسائل وتقنيات حديثة مُتَّخَذَة لسلامة قاصدي الحرمين والعاملين بهما من هذه الجائحة.

يذكر أن الرئاسة منذ بداية الجائحة قد اتخذت عددا من الإجراءات والتدابير المشددة التي من شأنها الحفاظ على سلامة رواد الحرمين الشريفين.

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