استعداداً للعودة الحضورية.. تطعيم 5 ملايين طالب وطالبة خلال الشهر الحالي

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم، اليوم السبت، أنه سيتم تطعيم 5 ملايين طالب وطالبة خلال الشهر الحالي استعداداً للعودة الحضورية للمدارس.

وقالت الوزارة، في بيان لها: “تأكيداً على الشراكة والتكامل مع الجهود الوطنية لمواجهة فيروس كورونا؛ اتفقت وزارتا الصحة والتعليم على بدء تنفيذ برنامج إضافي مشترك لتلقي(5) ملايين طالب وطالبة (ممن بلغت أعمارهم 12 سنة فأكثر) لقاح كورونا خلال الشهر الحالي”.

وسيشمل البرنامج مَنْ تبقى من المعلمين والمعلمات والهيئة الإدارية وطلاب وطالبات الجامعات، وأعضاء هيئة التدريس، والمتدربين والمتدربات، والهيئة التدريبية والإدارية في مؤسسات التدريب في القطاعين العام والأهلي، الذين لم يأخذوا اللقاح حتى الآن؛ وذلك استعداداً للعودة الحضورية لجميع طلاب التعليم العام والجامعي والتدريب التقني مع استمرار التعليم المدمج إلكترونياً.

وثمّن وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ عاليًا حرص واهتمام ومتابعة القيادة الرشيدة -أيدها الله- على صحة وسلامة أبناء وبنات الوطن لأخذ اللقاح؛ تمهيداً لعودة آمنة للدراسة حضورياً، كما شكر معالي وزير الصحة د.توفيق الربيعة وفريق العمل في مراكز تقديم اللقاحات على تعاونهم وجهودهم المخلصة.