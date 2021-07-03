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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«الحج والعمرة» توضح خطوات إلغاء الحجز في البوابة الإلكترونية لحجاج الداخل

«الحج والعمرة» توضح خطوات إلغاء الحجز في البوابة الإلكترونية لحجاج الداخل
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة الحج والعمرة، اليوم السبت، خطوات إلغاء الحجز في البوابة الإلكترونية لحجاج الداخل على النحو التالي بالتفصيل:

أولاً: خطوات إلغاء الحجز في البوابة الإلكترونية لحجاج الداخل (خطوات إلغاء الحجز قبل الدفع):

  • من القائمة الرئيسية في الصفحة الأولى تجد أيقونة إلغاء الحجز
  • ادخل رقم الحجز أو رقم الهوية ورقم الجوال
  • إدخال رقم التحقق المرسل للجوال
  • تظهر كامل تفاصيل الحجز وبالإمكان إلغاء كامل الحجز

ثانيا: خطوات إلغاء الحجز في البوابة الإلكترونية لحجاج الداخل، (بعد الدفع وقبل إصدار التصريح):

  • من القائمة الرئيسية في الصفحة الأولى تجد أيقونة إلغاء الحجز
  • إدخال رقم الحجز أو رقم الهوية ورقم الجوال
  • إدخال رقم التحقق المرسل للجوال
  • تظهر كامل تفاصيل الحجز،وبالإمكان إلغاء كامل الحجز

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