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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

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بضغطة زر.. تحميل قائمة تشغيل كاملة من اليوتيوب دفعة واحدة (فيديو)

بضغطة زر.. تحميل قائمة تشغيل كاملة من اليوتيوب دفعة واحدة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

في كثير من الأحيان يحتاج متصفح موقع يوتيوب لتحميل قائمة من المحاضرات خاصة التعليمية في آن واحد توفيراً للوقت والجهد.

وفي هذا السياق، نصح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي باستخدام خدمة مفيدة جدا تحقق هذا الغرض بأقل وقت وجهد.

وقال الحمادي: “إذا أردت تحميل قائمة تشغيل كاملة من اليوتيوب دفعة واحدة بدون الحاجة لأن تحملها مقطعاً مقطع، فاستخدم هذه الخدمة المتميزة! حيث تقوم فقط بوضع رابط قائمة التشغيل ثم اختيار تحميل، مع إمكانية تحويلها إلى صيغة أخرى كصوت MP3 ونحوه.

وتابع أنه يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)، مضيفاً لقد حملت عبره عشرات قوائم التشغيل.

 

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