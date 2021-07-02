«مختص» يحذر: خلطات الأعشاب مع العسل قد تتحول إلى «سموم» (فيديو)

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نصح مختص في طب الأعشاب، بأن يأخذ الإنسان الأشياء التي يعرفها كالكمون واليانسون، مضيفاً: “لما تسوي خليط مع عسل ممكن ينتج سمًا، وللأسف قد يخزن في الأسواق وهذا خطأ وخطر”.

وقال المختص خلال لقاء مع قناة الإخبارية: “العطارة دخلت في فراغ نظامي من عشرات السنوات”، موضحاً أن الرقابة على محلات العطارة يفترض تسلم لوزارة الصحة وأخيراً أسند الأمر ما بين الأمانات والبلديات، والأصح الرقابة تكون مسندة للبلديات، بالاشتراك مع هيئة الغذاء والدواء.

وأشار: “بعض المستودعات في محلات العطارة قد تكون متدنية المستوى وبها فئران أو غيره، ولذلك الرقابة الشديدة عليها ضرورة”.