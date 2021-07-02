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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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«التدريب التقني» تعلن نتائج فرز بيانات المتقدمين للوظائف التدريبية

«التدريب التقني» تعلن نتائج فرز بيانات المتقدمين للوظائف التدريبية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني وا.لمهني نتائج فرز بيانات المتقدمين على المسابقة الوظيفية التدريبية رقم 390.

وقالت الهيئة أنه يمكن معرفة نتائج فرز بيانات المتقدمين على المسابقة الوظيفية التدريبية رقم 390 بموقع التدريب التقني على الروابط التالية :

نتائج النساء.

نتائج الرجال.

المستندات المطلوبة للرجال :

1- إشعار التقديم ( الطلب الالكتروني) على المسابقة رقم (390) ويمكن طباعته من الرابطاضغط هنا
2- صورة من المؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة مع إحضار الأصل للمطابقة والتصديق. (كمثال: بكالوريوس).
3- صورة من السجل الأكاديمي مع إحضار الأصل للمطابقة والتصديق.
4- صورة من معادلة الشهادة (للشهادات من خارج المملكة فقط) أو قرار ابتعاث لخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث لإعداد المدربين التقنيين.
5- صور من شهادات الدورات التدريبية ويجب أن يكون تاريخها بعد تاريخ الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، وتكون مصدقة من الجهات الرسمية ذات العلاقة. (التدريب الأهلي بالمؤسسة أو وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي)، مع إحضار الأصل للمطابقة والتصديق.
6- صورة من الخبرات العملية موضح بها (مسمي الوظيفة والمهام التي تزاولها مع تحديد تاريخ بداية ونهاية الخبرة) ويجب أن تكون مصدقة من إدارة شؤون الموظفين أو الموارد البشرية في الجهة مع إرفاق سجل التأمينات الاجتماعية للخبرات الصادرة من القطاع الخاص، وتحتسب الخبرات بعد المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة فقط.
7 – صورة من الهوية الوطنية سارية المفعول مع الأصل للمطابقة والتصديق.
8- صورة شخصية واحده ملونه حديثة.

المستندات المطلوبة للنساء:

1- إشعار التقديم ( الطلب الالكتروني) على المسابقة رقم (391) ويمكن طباعته من الرابطاضغط هنا
2- صورة من المؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة مع إحضار الأصل للمطابقة والتصديق. (كمثال: ماجستير + بكالوريوس).
3- صورة من السجل الأكاديمي مع إحضار الأصل للمطابقة والتصديق.
4- صورة من معادلة الشهادة (للشهادات من خارج المملكة فقط) أو قرار ابتعاث لخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث لإعداد المدربين التقنيين.
5- صور من شهادات الدورات التدريبية ويجب أن يكون تاريخها بعد تاريخ الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، وتكون مصدقة من الجهات الرسمية ذات العلاقة. (التدريب الأهلي بالمؤسسة أو وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي)، مع إحضار الأصل للمطابقة والتصديق.
6- صورة من الخبرات العملية موضح بها (مسمي الوظيفة والمهام التي تزاولها مع تحديد تاريخ بداية ونهاية الخبرة) ويجب أن تكون مصدقة من إدارة شؤون الموظفين أو الموارد البشرية في الجهة مع إرفاق سجل التأمينات الاجتماعية للخبرات الصادرة من القطاع الخاص، وتحتسب الخبرات بعد المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة فقط.
7 – صورة من الهوية الوطنية سارية المفعول مع الأصل للمطابقة والتصديق.
8- صورة شخصية واحده ملونه حديثة.

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