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هل يُسمح للأجانب بالعمل كحراس أمن بالمحلات التجارية؟.. «الموارد البشرية» توضح

هل يُسمح للأجانب بالعمل كحراس أمن بالمحلات التجارية؟.. «الموارد البشرية» توضح
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تواصل – فريق التحرير :

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن مهنة الحراسات الأمنية من المهن المسعودة.

جاء ذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: “هل يُسمح للأجانب بالعمل كحراس أمن في المحلات التجارية؟”.

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على موقع تويتر قائلاً: “الحراسات الأمنية من المهن المسعودة”.

وكانت وزارة الموارد البشرية، قد بدأت أمس الخميس، تطبيق أولى مراحل الفحص المهني لضمان كفاءة العمالة المهنية في سوق العمل، والتحقق من امتلاك العاملين في العديد من المهن الحرفية التخصصية للمهارات اللازمة لتأديتها، وذلك ضمن برنامج الفحص المهني.

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