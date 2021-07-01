ضبط قائد مركبة عكس الاتجاه وعرض حياة الآخرين للخطر بخميس مشيط

99 «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ».. ...